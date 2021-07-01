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    13:52, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Более 20 новых адмсудов создано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 17 регионах страны и в таких крупных городах, как Каскелен, Семей, Жезказган и Экибастуз создан 21 новый суд. Об этом рассказал Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указом Президента создан 21 новый суд. Они в 17 регионах и в таких крупных городах, как Каскелен, Семей, Жезказган и Экибастуз. В Верховном Суде и областных судах создаются судебные коллегии по административным делам. В условиях АППК и ГПК установлена подсудность споров с участием инвесторов. По правилам АППК, споры с участием инвесторов, вытекающие из публично-правовых отношений, будут рассматриваться административным судом столицы», - отметил Канат Мусин.

    Споры с участием инвесторов, не вытекающие из публично-правовых отношений, будут рассматриваться по правилам гражданско-процессуального кодекса и разрешаться экономическим судом столицы.

    «С сегодняшнего дня вступил в силу Указ Главы государства о назначении судей адмсудов. Штатная численность судей СМАС составляет 179 единиц, которые сформированы за счет перераспределения штатной численности судей судов республики. В целях усиления судейского сообщества привлечены кадры из корпоративного юридического сектора», - добавил Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК.


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