Более 20 нарушений карантина объектами общепита выявили за два дня в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Рестораны, бары и магазины в Атырау продолжают нарушать карантинные ограничения. За два дня было выявлено более 20 грубых нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинговая группа, в которую входят сотрудники полиции, городского акимата и представители общественности, продолжают контролировать соблюдение санитарных норм объектами общепита и торговли. Только за два дня было выявлено более 20 грубых нарушений.

Несмотря на запрет, в 22:45 часов ресторан «Вивальди» на улице Азаттык принимал гостей, в 21:40 был открыт бар «Chechil Pub» по улице Б. Кулманова, в 23:30 часов также был открыт ресторан «Urban» по улице Карымсакова. В каждом из этих ресторанов находилось около 30 человек. В 17:30 часов в ресторане «Эльдорадо», расположенном на улице Бейбитшилик, а также в ресторане «Керуен», расположенном в микрорайоне Авангард-2, клиенты отмечали дни рождения, нарушая режим карантина. В 13:30 часов при проверке ресторана «Morocco» по ул. Владимирского выяснилось, что в помещении находились 50 человек. Продавец в продуктовом магазине «Алма» по улице Досмухамбетова обслуживал клиентов без маски. В 20:00 часов продолжали работать караоке «Рыба моей мечты» по улице М. Горького, ресторан «Тофу» по проспекту Студенческий, около 23:30 часов мониторинговая группа выяснила, что ресторан «Родем» по улице Алиева обслуживал гостей.

Заведения «Рыба моей мечты», «Тофу» уже привлекались к ответственности за неоднократные нарушения карантинного режима. В ресторане «Аспандияр» в мкр. Привокзальный был организован банкет с участием 50 человек, а развлекательный клуб «Лото» по улице Абдрахманова принимал посетителей, тем самым не выполняя карантинные требования. Около 16:30 часов проходили банкеты в ресторане «Маша и Медведь» по проспекту Азаттык, в ресторане «Каусар» в микрорайоне Алмагуль, где было около 50 посетителей, в ресторане «Султан Холл» на улице Баймуханова с 40 гостями. Магазин одежды «Персона А» по улице Кулманова и магазин женской одежды «Белучи» по улице Тайманова были открыты, несмотря на запрет работы в воскресенье», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Собранные документы отправлены в Атырауское городское санитарно-эпидемиологическое управление для принятия соответствующих административных мер.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Атырауской области объектам общественного питания разрешено работать до 20:00 часов, продуктовым магазинам до 22:00 часов. Бани, сауны, СПА-центры, бассейны по предварительной записи принимают посетителей в будние дни с 07:00 до 22:00 часов, по субботам и воскресеньям данным объектам запрещено работать.

Напомним, в Нур-Султане за последние 7 месяцев мониторинговые группы провели более 5 000 рейдовых мероприятий по соблюдению предпринимателями карантинных мер. Свыше 337 млн тенге штрафов выплатили столичные нарушители карантина.