Более 20 мобильных групп охраняют хвойные деревья в Карагандинской области

6 Декабря 2022, 10:20

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 декабря в зеленых зонах Караганды, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Актогайском районах началась усиленная предновогодняя охрана деревьев хвойных пород. Для этого организовано 26 мобильных групп и 14 постов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все силы инженеров по охране и защите леса, лесников, лесничих и инспекторов направлены на круглосуточный контроль и патрулирование на территории области. Проходят рейды сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службы департамента полиции региона.

Законом предусмотрена строгая ответственность за нарушение природоохранного законодательства. За уничтожение или повреждение одной штуки молодняка хвойных пород размер возмещения ущерба составляет 15 МРП (45 945 тенге).

Кроме того, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП влечет штраф в размере 100 МРП (306 300), за то же действие, совершенное на особо охраняемых природных территориях, на физическое лицо накладывается штраф в размере 150 МРП (459 450 тенге).

«В случае нанесения значительного ущерба, превышающего 100 МРП, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников физические лица наказываются штрафом до 180 МРП (551 340 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом до 45 суток с конфискацией имущества», - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Также в ведомстве советуют гражданам не нарушать природоохранное законодательство и просят сообщать о незаконной порубке в лесничества.