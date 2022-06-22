22 Июня 2022 14:34

Более 20 млрд тенге выделят на доплаты учителям физкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о развитии массового спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предваряя вопросы и критику, хочу отметить, что «Арт спорт» - это далеко не единственный механизм развития массового спорта. Хороший эффект получен за счет запуска 41 физкультурно-оздоровительного комплекса, из которых 32 открыты в районных центрах и селах. Также в сельской местности введены 3064 единицы спортивных инструкторов, ответственных за организацию спортивных мероприятий и секций», - сказал Даурен Абаев на брифинге в СЦК.

По его словам, для вовлечения молодежи в спорт в прошлом году заработали национальные школьная и студенческая лиги по таким дисциплинам как баскетбол, волейбол, футзал, қазақша күрес, настольный теннис.

«На всех уровнях системы образования введена доплата за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры. Это более 30 тыс. учителей физической культуры. На эти цели в 2022-2024 г. регионами будет выделено дополнительно 21 млрд тенге. Если говорить о картине в целом, то на сегодняшний день охват детей дополнительными спортивными секциями и кружками составляет - 73%», - отметил министр.

«Помимо системы подушевого финансирования и секций при учреждениях образования еще 386 тысяч детей учатся в ДЮСШ. Общий объем финансирования в 2022 году составляет 123,7 млрд тенге», - добавил глава Минкультуры.