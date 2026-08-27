Более 20 млрд теңге возвращенных активов направили на социальные проекты в Карагандинской области

В Карагандинской области за счет возвращенных государству активов реализовали 65 социально значимых проектов общей стоимостью более 20 млрд теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Из них 55 проектов на сумму свыше 14 млрд теңге направлены на развитие здравоохранения и защиту здоровья граждан.

В регионе ввели в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, а также врачебные амбулатории. Кроме того, модернизировали крупные медицинские учреждения.

Еще 10 объектов коммунальной инфраструктуры построили на сумму около 6 млрд теңге. Благодаря этому жители Темиртау, Караганды, а также Абайского, Шетского, Каркаралинского и Осакаровского районов получили доступ к питьевой воде.

В прокуратуре отметили, что средства от возвращенных активов направляются на проекты, непосредственно влияющие на качество жизни населения и развитие региональной инфраструктуры.

Прокуратура Карагандинской области продолжает контролировать сроки завершения объектов, качество работ и целевое использование выделенных средств.

Как сообщалось ранее, возвращенные активы направили на водоснабжение предгорных районов Алматы.

