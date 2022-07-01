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Более 20 млн тенге выманила у жителей Кызылординской области мошенница
1 Июля 2022 03:34

Более 20 млн тенге выманила у жителей Кызылординской области мошенница

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Кызылорде зарегистрировано 322 факта мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкоцй на Polisia.kz.

Стражами порядка проводятся комплексные мероприятия по предупреждению и пресечению мошеннических преступлений.

C 5 по 6 июня 19 жителей Кызылорды обратились в управление полиции с заявлением о том, что стали жертвой мошенницы. Она, войдя к ним в доверие, пообещала, что «поможет приобрести жилье по государственной программе», выманив у них свыше 20 млн тенге.

Сотрудниками полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлена 32-летняя подозреваемая.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество, совершенное в крупном размере».



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