Более 20 мероприятий проведут на этой неделе в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе столичные учреждения культуры проведут свыше двадцати мероприятий для разнообразного досуга жителей. В городе состоятся концерты, показы полюбившихся спектаклей, выставки и многое другое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В Государственной академической филармонии столицы 13 апреля в 18:30 проведут концерт исполнителей традиционных песен филармонии «Ән самалы». Днем позже здесь состоится вечер вокальной и инструментальной музыки, где артисты исполнят произведения Роберта Шульмана.

Во Дворце «Жастар» 15 апреля для взрослых и детей в рамках комплексного плана по профилактике правонарушений проведут онлайн викторину.

Государственный академический русский драматический театр им.М.Горького покажет на этой неделе пять спектаклей. 12 апреля горьковцы приглашают на моноспектакль С.Матвеева «Наедине с Пушкиным», днем позже – на мелодраму А. Касона «Дикарь. Третье слово». 14 апреля в исполнении артистов можно будет посмотреть бытовой сюрреализм Д.Фо и Ф.Раме «Жизнь без…». Днем 16 апреля для юных зрителей проведут показ сказки М.С упонина «Коза-Дереза», вечером состоится драма А. Островского «Гроза».

Государственный театр танца «Наз» 12 апреля проведет мероприятие «Космос и Казахстан», посвященное Дню космонавтики.

В выходные дни с 15 по 17 апреля столичный Театр кукол приглашает на сказку Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» в инсценировке Т. Хасангалиевой.

Театр «Жастар» 12 апреля покажет театрализованную концертную программу С. Дуйсенбиева «Миниатюры любви», вечером позже зрителей ждет концертная программа Н. Жакыпбая «Зимняя песня». 15 и 16 апреля на сцене представят драму К. Мурата «Қиянат».

В Музыкальном театре юного зрителя 15 и 17 апреля в 19:00 часов состоится спектакль «Доходное дело».

В течение трех дней – с 11 по 13 апреля - в зале Nomad City Hall будет проходить культурное мероприятие «Nobel fest - IV». 14 апреля на сцене покажут спектакль «Әштен», а 16 апреля здесь выступят школьники лицея «Білім-иновация» в рамках Лиги веселых и находчивых.

В библиотеках столицы в течение недели будут проводиться разного рода интерактивные и познавательные мероприятия, организованные Централизованной библиотечной системой. В их числе литературные часы, встречи и тематические беседы, выставки книг и рисунков.

12 апреля в Музее Сакена Сейфуллина к 100-летию Т. Момбекова проведут круглый стол «Күй құдіреті». 14 апреля на страницах музея в соцсетях можно будет посетить видеоэкскурсию по его залам. 15 апреля здесь состоится онлайн-лекция к 100-летию Розы Баглановой.

