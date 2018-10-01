Более 20 медучреждений Алматы незаконно завышали стоимость платных услуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуроры выявили 23 факта завышения цен на платные услуги в медицинских организациях Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Принятыми мерами была вдвое снижена стоимость (с 500 до 250 тенге) медсправок, выдаваемых населению противотуберкулезным диспансером.

По результатам анализа дополнительно выявлено необоснованное завышение стоимости услуг при предоставлении медсправок еще 22 медучреждениям, которые в затраты включали не предусмотренные расходы.

«Внесенные прокуратурой города акты позволили исключить и снизить стоимость указанных услуг. К примеру, оплата за справку, выдаваемой центром по профилактике и борьбе со СПИДом иногородним гражданам, в размере 650 тенге исключена. Стоимость выдаваемой наркологическим центром справки снижена с 250 до 180 тенге, а центром психического здоровья - с 250 до 205 тенге. Кроме этого, 19 поликлиниками значительно уменьшена стоимость востребованных у населения справок форм 083 и 086», - отчитались в алматинской прокуратуре.

Виновных в этом работников медучреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что ежегодно данные справки получают свыше 10 тысяч граждан.