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Более 20 медалей завоевали карагандинские пауэрлифтеры на  чемпионате Азии

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Мая 2023, 11:26
Более 20 медалей завоевали карагандинские пауэрлифтеры на  чемпионате Азии Фото: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Семь представителей комплексной спортивной школы Карагандинской области показали отличные результаты на чемпионате Азии по пауэрлифтингу. Карагандинцы завоевали во всех видах 13 золотых, по шесть серебряных и бронзовых медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат Азии по пауэрлифтингу (в экипировке) среди всех возрастов проходил в штате Керала (Индия). Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены мира.

«От Карагандинской области выступили семь пауэрлифтеров. Данила Клейкин, Регина Гаас и Айбар Сапаков стали победителями. Они заняли первые места во всех видах упражнений – присед, жим и тяга. В общем зачете выиграла серебряную медаль Карина Тычкова. Антон Марченко и Степан Дейнека стали бронзовыми призерами чемпионата. Полина Онуфрак заняла второе место в приседе», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

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