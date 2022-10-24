Более 20 мастеров приехали на международный фестиваль ремесленников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит международный фестиваль ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фестиваль приехали 24 мастера из Алматы, Караганды, Кокшетау, из Кыргызстана, Таджикистана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Курганской, Челябинской и Омской областей России. Участвуют и местные ремесленники.

Художественная обработка дерева, кости, кожи и металла, войлоковаляние, фьюзинг, лоскутное шитье, изготовление ювелирных украшений, текстильных кукол и игрушек, изделия из черной керамики, гипса, бересты – все это и многое другое можно увидеть на фестивале и приобрести.

Как отметили организаторы – управление культуры и областное музейное объединение – основной целью мероприятия является сохранение традиционных ремесел, пропаганда и развитие народного декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль работает с 23-го по 25-е октября.