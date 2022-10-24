Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Более 20 мастеров приехали на международный фестиваль ремесленников в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Октября 2022, 13:46
Более 20 мастеров приехали на международный фестиваль ремесленников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит международный фестиваль ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фестиваль приехали 24 мастера из Алматы, Караганды, Кокшетау, из Кыргызстана, Таджикистана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Курганской, Челябинской и Омской областей России. Участвуют и местные ремесленники.

photo

Художественная обработка дерева, кости, кожи и металла, войлоковаляние, фьюзинг, лоскутное шитье, изготовление ювелирных украшений, текстильных кукол и игрушек, изделия из черной керамики, гипса, бересты – все это и многое другое можно увидеть на фестивале и приобрести.

Как отметили организаторы – управление культуры и областное музейное объединение – основной целью мероприятия является сохранение традиционных ремесел, пропаганда и развитие народного декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль работает с 23-го по 25-е октября.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Северо-Казахстанская область   Культура   Искусство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане