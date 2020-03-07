Более 20 лет на линии «101» работает Анар Амрина из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники органов гражданской защиты у многих ассоцируются с сильными и отважными мужчинами, которые в образе смелого бойца покоряют огненную стихию и готовы в любой момент прийти на помощь. Но наряду с ними, в Службе пожаротушения трудятся и женщины. Одна из них - Амрина Анар Бахмановна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС.

Анар Бахмановна - радиотелефонист ПЧ-11 города Кокшетау «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области. И вот уже более 20 лет она отвечает на звонки людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Заступает на смену в девять утра и до девяти следующего дня на нее сыплется град просьб. От нее требуется мгновенная реакция и правильное решение. Счет здесь идет на секунды. По ее сигналу пожарные спешат туда, где человек попал в беду, на борьбу с огнем.

Радиотелефонист-первый человек, который принимает сигнал о пожаре. В их задачи входит сориентироваться в обстановке, скоординировать и направить на место происшествия пожарные расчеты. Быстрота реакции, скорость речи и скорость мысли экономят драгоценные минуты, которые иногда равняются спасенным человеческим жизням.

«Командность-особенность работы спасателя и радиотелефониста. Слаженность действий позволяет нам не терять время. Если один свободен, то он внимательно слушает разговор радиотелефониста, смотрит что она пишет в журнал. Видит адрес, сложность пожара и начинает помогать, чтобы помощь подоспела к людям как можно быстрее»,- рассказала Анар.

Анар Бахмановна Амрина в органах гражданской защиты более 20 лет. Свою службу младший сержант гражданской защиты начала в 1999 году с должности диспетчера специализированной пожарной части № 1 города Кокшетау. Коллеги отзываются о ней как о человеке, который влюблен в свою профессию,как о профессионале своего дела. За период прохождения службы была награждена медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІ и ІІІ степени, неоднократно отмечена благодарственными письмами КЧС МВД РК, Службы пожаротушения и ДЧС Акмолинской области. Также имеет квалификационное звание «Мастер».

В семье у Анар Бахмановны полное взаимопонимание и взаимозаменяемость. Сын Асет решил пойти по ее стопам. Ему всегда нравилось форменное обмундирование, военная выправка, деловой стиль одежды и отношение матери к форме. Асет всегда интересовался работой пожарных. Уже в детстве он знал о важности данной профессии и знал, что от действий каждого сотрудника противопожарной службы может зависеть чья то жизнь.

И вот в 2014 году, окончив Кокшетауский технический институт, уже будучи офицером был направлен для прохождения службы в специализированную пожарную часть №16 города Степногорска в должности начальника караула. В настоящее время продолжает служить на благо Родине в должности начальника пожарной части №14 Зерендинского района.