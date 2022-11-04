Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае

    4 Ноября 2022, 16:30

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 20 компаний из Казахстана примут участие в V Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации бюро выставки, общая площадь экспозиции компаний из Казахстана составит около 300 квадратных метров. Преимущественно будет представлена продукция агропромышленного комплекса.

    По итогам 2021 года в рамках общего взаимного товарооборота между РК и КНР, объемы торговли продукцией АПК составили $755 млн, а за восемь месяцев текущего года – $600 млн. Более 1100 предприятий Казахстана имеют право на экспорт своей продукции в Китай.

    В этом году на V Китайской международной выставке импортных товаров Казахстан примет участие в онлайн-страновой выставке.

    В общей сложности в предстоящей CIIE 2022 примут участие компании и организации из 145 стран и регионов мира. Продукция и услуги на выставке представлены в следующих павильонах: продукты питания и агропромышленный комплекс, потребительские товары, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, медицинское оборудование и товары для здоровья, товары и услуги.

    В 2021 году на IV Китайской международной выставке импортных товаров заключены сделки на сумму более $70 млрд.

    Первая выставка CIIE состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае.


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Китай Сельское хозяйство Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичная программа «1 000 мест – уличная торговля» имеет социальную направленность
    Свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Китае
    Регулирование сигарет и бездымных продуктов должно быть разным - эксперт
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров