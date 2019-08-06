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Более 20 казанов плова приготовят на Курбан-айт в Павлодаре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Августа 2019, 11:51
Более 20 казанов плова приготовят на Курбан-айт в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Большой праздник планируется провести в городском парке Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По информации наиб имама мечети имени Машхура Жусупа Каната Кабдыкаримулы, в программу включены конкурсы для детей, соревнования по перетягиванию каната и борьбе.

«Айт намаз во всех мечетях области начнется в 7:00, - отметил Канат Кабдыкаримулы. - Программа праздника, который начнется в 14:00, будет интересной. Кроме того, каждая мечеть города приготовит по три казана плова».

Между тем, в акимате Павлодара сообщили, что в дни празднования Курбан айта - 11, 12, 13 августа - для организованного проведения ритуального обряда жертвоприношения определена специальная площадка на ипподроме «Құлагер» (Северная промзона), где будут предоставляться услуги по забою и продаже скота. Свою работу площадка начнет в 8:00.

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