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Более 20 казахстанок находились в сексуальном рабстве в Бахрейне – МИД РК

11 Февраля 2020 12:31
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Более 20 казахстанок находились в сексуальном рабстве в Бахрейне – МИД РК

МАНАМА. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку РК от сексуального рабства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Молодые девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. Однако, по их приезде в Манаму, работодатели, насильным путем изъяв паспорта девушек, заставляли оказывать интимные услуги, в том числе с применением физической силы при неповиновении. На данный момент все подозреваемые, среди которых имеются и гражданки Казахстана, задержаны, проводятся следственные мероприятия. Все пострадавшие размещены в специализированный реабилитационный центр и в скором времени будут возвращены в Казахстан», - говорится в распространенном сообщении.


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Ключевые слова: МИД РК, Происшествия,
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