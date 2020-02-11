Более 20 казахстанок находились в сексуальном рабстве в Бахрейне – МИД РК

МАНАМА. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку РК от сексуального рабства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Молодые девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. Однако, по их приезде в Манаму, работодатели, насильным путем изъяв паспорта девушек, заставляли оказывать интимные услуги, в том числе с применением физической силы при неповиновении. На данный момент все подозреваемые, среди которых имеются и гражданки Казахстана, задержаны, проводятся следственные мероприятия. Все пострадавшие размещены в специализированный реабилитационный центр и в скором времени будут возвращены в Казахстан», - говорится в распространенном сообщении.