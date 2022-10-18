Более 20 интернет-ресурсов незаконно предоставляли сертификаты соответствия в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом технического регулирования и метрологии выявлено, что на рынке оценки соответствия РК осуществляют свою деятельность консалтинговые компании, которые оказывают услуги по оперативному получению сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на интернет-ресурсах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Cогласно Закону РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» сертификационные и испытательные работы проводятся только аккредитованными органами по подтверждению и испытательными лабораториями.

Вместе с тем, согласно Закону «О рекламе», запрещается реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством об аккредитации в области оценки соответствия.

«Данные интернет-ресурсы консалтинговых компаний помогают

ускоренно получить документы подтверждения соответствия, в некоторых

случаях без проведения фактических испытаний. Вместе с тем, консалтинговые компании предлагают получить документы подтверждения соответствия в Кыргызской Республике с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. В связи с этим, в МИОР было отправлено письмо с просьбой принять меры в пределах своей компетенции по удалению указанных сайтов», - рассказал председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

В свою очередь, Министерством информации был проведен мониторинг интернет-ресурсов. По результатам мониторинга выявлены нарушения законов РК «О средствах массовой информации», «О рекламе» и Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

На основании изложенного МИОР РК ограничило доступ на территории Республики Казахстан к 22 интернет-ресурсам. Также для принятия мер по удалению противозаконных материалов с платформ онлайн-объявлений было направлено рекомендательное письмо в адрес собственников ресурсов.