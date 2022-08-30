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Более 20 иностранцев депортировали за пределы страны в Атырауской области
30 Августа 2022 01:26

Более 20 иностранцев депортировали за пределы страны в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 22 иностранца за нарушение миграционного законодательства Казахстана депортировали из страны в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области с 22 по 28 августа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В ходе его проведения на 373 иностранных граждан были составлены административные протоколы по статье 517 КоАП РК, предусматривающей наказание за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения. За пределы Республики Казахстан депортированы 22 гражданина Узбекистана», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

На 19 граждан РК, которые без разрешения уполномоченных органов незаконно использовали рабочую силу иностранных граждан, составлены протоколы. Они будут наказаны по статье 519 КоАП РК.


Фото: департамент полиции
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