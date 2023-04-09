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Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 16:00
Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе «Прага» по улице Уалиханова дерутся мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд «Ордабасы» и «Актобе».

В данное время в управление полиции доставлены 20 человек. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.


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