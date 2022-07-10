10 Июля 2022 20:37

Более 20 дворов и квартир пострадали из-за ливней в карагандинском селе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Оскаровского района Карагандинской области назвал количество подтопленных дворов и квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов на своей страничке в Facebook сообщил о результатах обхода села Сенокосное Каратомарского сельского округа. Как сообщил глава района, жертв и пострадавших среди населения, а также падежа скота нет.

«В промежутке с 15.00 до 15.30 прошелся сильный ливневый дождь, который спровоцировал подтопление 12 дворовых территорий и 9 квартир. Вода поднялась до 20 сантиметров внутри квартир. Причина: выход воды из водосточных арыков. На месте работают местные исполнительные органы, ОЧС, полиция. Вода сошла, идет откачка воды из погребов. Населению будет оказана необходимая помощь, после заключения комиссии. Пострадавших нет, падежа скота нет. Вопрос находится на контроле. Оперативно проведена встреча с населением», - пишет аким района Нуркен Кобжанов.

Напомним, в социальных сетях появилось видео жителей села о подтоплении дворов после ливня.



