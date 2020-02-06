+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 20 должностных лиц привлекли к ответственности за некачественное содержание дорог

6 Февраля 2020 13:44
Поделиться:
Более 20 должностных лиц привлекли к ответственности за некачественное содержание дорог

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года за некачественное содержание дорог составлен 21 административный протокол на должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

Новости по теме
Более пяти тысяч нарушений выявила экспертиза качества казахстанских автодорог
В связи с непогодой закрыто движение на двух автодорогах 18 руководителей жамбылского филиала «КазАвтоЖол» привлекли к ответственности Лидером по объему дорожно-ремонтных работ в Казахстане является Туркестанская область

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, несмотря на принимаемые меры по снижению аварийности, дорожными организациями не на должном уровне осуществляется содержание автодорог области в зимний период.

«Это несвоевременные очистка проезжей части от снега, подсыпка противогололедным материалом, срезка и удаление снежного наката. Для недопущения аварий из-за дорожных условий территориальными подразделениями департамента полиции Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами в новом году проведено 135 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 135 предписаний для устранения недостатков», - рассказали в ведомстве.

Только с начала текущего года стражи порядка привлекли к ответственности 21 должностное лицо, отвечающее за содержание и состояние автодорог.


Фото: newokruga.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Безопасность, МВД РК, Дороги,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив