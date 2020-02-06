Более 20 должностных лиц привлекли к ответственности за некачественное содержание дорог
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года за некачественное содержание дорог составлен 21 административный протокол на должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» .
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, несмотря на принимаемые меры по снижению аварийности, дорожными организациями не на должном уровне осуществляется содержание автодорог области в зимний период.
«Это несвоевременные очистка проезжей части от снега, подсыпка противогололедным материалом, срезка и удаление снежного наката. Для недопущения аварий из-за дорожных условий территориальными подразделениями департамента полиции Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами в новом году проведено 135 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 135 предписаний для устранения недостатков», - рассказали в ведомстве.
Только с начала текущего года стражи порядка привлекли к ответственности 21 должностное лицо, отвечающее за содержание и состояние автодорог.
Фото: newokruga.ru
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