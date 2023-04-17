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Более 20 детских садов закрыли на карантин из-за ветрянки в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Апреля 2023, 13:37
Более 20 детских садов закрыли на карантин из-за ветрянки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечается вспышка ветряной оспы. За три месяца зарегистрировали более одной тысячи случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, среди 1 078 заболевших ветрянкой 943 ребенка в возрасте до 14 лет. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в три раза.

При этом большая часть заболевших – 658 человек - в Петропавловске. В городе на карантин закрыли 19 детских садов, еще по одному - в Айыртауском и Тайыншинском районах.

«При регистрации ветряной оспы в дошкольных организациях устанавливается карантин на 21 календарный день с момента изоляции последнего больного. Карантин в других организованных коллективах не устанавливается. Медицинское наблюдение за контактными проводится медицинскими работниками по месту пребывания контактного лица. Длительность медицинского наблюдения составляет 21 календарный день. Изоляция контактных лиц не осуществляется. Ежедневно проводится текущая дезинфекция и проветривание помещений до окончания карантина», - прокомментировали в пресс-службе.

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельном путем. Характеризующееся лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и распространенной везикулезной сыпью.


Северо-Казахстанская область   Здравоохранение   Дети  
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