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Более 20 детей выпали из окон и балконов в Карагандинской области с начала года

17 Августа 2021 14:55
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Более 20 детей выпали из окон и балконов в Карагандинской области с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Карагандинской области было зарегистрировано 22 случая выпадения детей из окон. Большинство случаев произошли из-за недосмотра взрослых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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16 августа в 18:00 в городе Жезказган на улице Гагарина, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры 2-го этажа мальчик 2015 г.р. Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Это уже 22 случай, зарегистрированный в ДЧС Карагандинской области с начала года.

Спасатели напоминают о необходимости усиленного присмотра за детьми:

- Не оставляйте малолетних детей одних в помещениях с открытыми окнами;

- С детьми постарше проводите беседы об опасности окон;

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

- Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;

- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

- Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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