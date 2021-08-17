Более 20 детей выпали из окон и балконов в Карагандинской области с начала года
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Карагандинской области было зарегистрировано 22 случая выпадения детей из окон. Большинство случаев произошли из-за недосмотра взрослых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
16 августа в 18:00 в городе Жезказган на улице Гагарина, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры 2-го этажа мальчик 2015 г.р. Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Это уже 22 случай, зарегистрированный в ДЧС Карагандинской области с начала года.
Спасатели напоминают о необходимости усиленного присмотра за детьми:
- Не оставляйте малолетних детей одних в помещениях с открытыми окнами;
- С детьми постарше проводите беседы об опасности окон;
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;
- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
- Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.
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