Более 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.

«С 00:00 до 11:00 1 января по городу Астана родилось 24 детей, из них 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и детки чувствуют себя хорошо», - заверила она.