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Более 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане

1 Января 2019 11:23 140
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Более 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.

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«С 00:00 до 11:00 1 января по городу Астана родилось 24 детей, из них 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и детки чувствуют себя хорошо», - заверила она.

 

 

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Ключевые слова: Астана, общество, демография,
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Автор:

Дамир Байманов

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