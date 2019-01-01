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Более 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане
1 Января 2019 11:23 140
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.
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«С 00:00 до 11:00 1 января по городу Астана родилось 24 детей, из них 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и детки чувствуют себя хорошо», - заверила она.
Ключевые слова: Астана, общество, демография,
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