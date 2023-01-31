Более 20 ЦОНов принимают документы на легализацию иностранных авто в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Карагандинской области могут обратиться в любой из 22 ЦОНов для легализации иностранных автомобилей. Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с 23 января начался процесс легализации иностранных автомобилей, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1-го сентября 2022 года. Эта разовая акция продлится до 1-го июля 2023 года.

О способах подачи заявлений на легализацию полицейские области говорили много. Однако автовладельцы задавались вопросом, в какие Центры обслуживания населения они могут сдавать документы. На этот распространенный вопрос дали ответ в ДП Карагандинской области.

«По Карагандинской области граждане могут через портал egov.kz подать заявку на легализацию иностранных автомобилей, или обратиться в любой из 22 ЦОНов в населенных пунктах, сотрудники ЦОНа им окажут квалифицированную помощь по подаче заявлений на легализацию. При положительном ответе автомобиль неоходимо привезти в специализированный ангар СпецЦОНа по адресу в Караганде, улица Муканова, 5, где криминалист осматривает транспортное средство и вводит номера агрегатов в служебный планшет», - пояснили в департаменте полиции.

В планшете имеется интегрированная база данных, которая автоматически проводит сверку по базам:

пограничной службы КНБ и органов госдоходов,

розыска,

на предмет снятия с учета в стране исхода,

на предмет прохождения таможенной очистки в стране исхода.

После такой проверки автовладелец должен заплатить первичный сбор на сумму 200 тысяч тенге, а также госпошлину вразмере 14834 тенге (за техпаспорт, госномер). Далее он сдает документы – иностранный техпаспорт, документ, подтверждающий право собственности сотруднику СпецЦОНа.

После утверждения регистрации в СпецЦОНе владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномера Республики Казахстан.