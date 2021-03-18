Более 20 человек спасли на заснеженных трассах жамбылские спасатели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аварийно-спасательные работы ведутся на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, погодные условия в Жуалынском районе (сильная метель, ограничение видимости) приводят к закрытию движения на сложном участке автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент на участке 534 - 593 км от села Айша биби до границы Туркестанской области.

Ухудшение погодных условий приводит к закрытию движения в Мойынкумском районе на участке автодороги республиканского значения Мерке – Шу - Бурылбайтал на участке 160 - 274 км от села Бирлик до села Бурылбайтал. Из-за гололеда было закрыто движение и на участке областной трассы Куюк – Карабастау – Каратау - Жанатас 66 - 140 км для всех видов автотранспорта.

«В Сарысуском районе, в пяти километрах от села Актогай, на областной трассе Жанатас – Саудакент сотрудники ДЧС спасли из застрявших в снегу автомашин 15 человек, в медицинской помощи они не нуждались, - рассказали в ведомстве. – Днем 15 марта по сотовому телефону в систему 101 поступило сообщение о том, что 36-летний гражданин в Жуалынском районе, Шакпакском сельском округе, район Шакпак-Ата, на грузовике врезался в обочину дороги и ему нужна помощь. На место происшествия прибыли два сотрудника экстренных служб, два сотрудника акимата Жуалынского района и шесть сотрудников из сельского округа Шакпак-Ата на двух тракторах «Белорусь». В застрявшем на обочине грузовике находились двое взрослых и годовалый ребенок».

Помимо этого, спасатели Жуалынского района во время снежной бури доставили заболевшую 15-летнюю жительницу села Ертай в больницу районного центра.

«15 марта в Таласском районе с 13.20 в семи километрах от села Коктал сотрудники ДЧС проводиль поиски гражданина, который 12 марта выехал на личной автомашине из села Коктал на фазенду, расположенную в 12 километрах от села. Мужчина не вернулся, на связь не выходил. 14 марта автомашина была обнаружена родственниками в снежном заносе в пяти километрах от фазенды. Спасатели Таласского района обнаружили гражданина на фазенде и доставили в село Коктал», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.