Более 20 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из снежных заносов спасено более 20 человек. Из-за неблагоприятных погодных условий - метели, снегопада и гололеда второй день закрыты дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Из-за метели машины скорой помощи не могут добраться до больных. Так, 25 января машина скорой помощи из-за метели не могла добраться до беременной женщины в Каргалинском районе. Спасатели добрались до кареты скорой помощи за полчаса после сообщения и помогли вывести из снежного заноса автомобиль медиков, которые затем продолжили путь.

Еще одна машина скорой помощи застряла в Алгинском районе в 8 километрах от районного центра. На место были направлены 3 специалиста службы пожаротушения и техника, в результате спасателями была оказана помощь и медики вовремя доехали до больного.

7 человек были спасены в 17 километрах от села Шубаркудук в Темирском районе. Здесь в снежном заносе застряла автомашина «Тойота» в которой ехали путники. Силами спасателей, работников акимата, машина была вызволена из снега и доставлена в поселок Шубаркудук.

25 января в районе поселка Жанаконыс у города Актобе в снежном заносе застрял грузовик марки «DAW». На место были направлены 2 сотрудника ДЧС, 34 человека из войсковой части 6655, техника. В результате был расчищен снег и вызволена автомашина.

Еще одна легковая автомашина, в которой находились 8 человек в том числе беременная женщина, застряла на автотрассе «Шубаркудук -Болгарка». Силами спасателей, техники они были вызволены в течение получаса и доставлены в поселок Шубаркудук.