Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в воскресенье в юго-западной китайской провинции Юньнань, увеличилось до 22. Об этом сообщает местное сейсмологическое управление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в воскресенье в окрестностях города Лицзян провинции Юньнань на юго-западе Китая. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

В результате землетрясения пострадало 22 человека, состояние двоих пострадавших оценивают как тяжелое.

На месте ЧП работают спасатели. Власти направили в эпицентр четыре машины пожарной службы и 15 огнеборцев, а также отдельный поисково-спасательный отряд в составе 60 человек.

В городе Лицзян проживают более 1,25 млн человек. Лицзян – одно из самых популярных туристических направлений для китайских и зарубежных туристов.



