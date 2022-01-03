Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в воскресенье в юго-западной китайской провинции Юньнань, увеличилось до 22. Об этом сообщает местное сейсмологическое управление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в воскресенье в окрестностях города Лицзян провинции Юньнань на юго-западе Китая. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
В результате землетрясения пострадало 22 человека, состояние двоих пострадавших оценивают как тяжелое.
На месте ЧП работают спасатели. Власти направили в эпицентр четыре машины пожарной службы и 15 огнеборцев, а также отдельный поисково-спасательный отряд в составе 60 человек.
В городе Лицзян проживают более 1,25 млн человек. Лицзян – одно из самых популярных туристических направлений для китайских и зарубежных туристов.
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