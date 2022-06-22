20:48
22 Июня 2022 20:04
Более 20 человек пострадали при взрыве газа в китайском городе Тяньцзинь
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 23 человека пострадали при взрыве газа в городе Тяньцзинь на севере Китая. Инцидент произошел во вторник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению китайских СМИ со ссылкой на опубликованное в среду заявление местного бюро по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в районе Баоди портового мегаполиса Тяньцзинь. В результате взрыва газа 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
Трое пострадавших поступили в больницу с тяжелыми ожогами, 15 человек получили незначительные травмы и находятся под медицинским наблюдением. Остальные пятеро выписаны из медучреждения.
По предварительным данным, авария произошла из-за утечки газа, вызванной незаконным строительством.
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