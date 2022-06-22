Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 20 человек пострадали при взрыве газа в китайском городе Тяньцзинь
22 Июня 2022 20:04

Более 20 человек пострадали при взрыве газа в китайском городе Тяньцзинь

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 23 человека пострадали при взрыве газа в городе Тяньцзинь на севере Китая. Инцидент произошел во вторник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению китайских СМИ со ссылкой на опубликованное в среду заявление местного бюро по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в районе Баоди портового мегаполиса Тяньцзинь. В результате взрыва газа 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Трое пострадавших поступили в больницу с тяжелыми ожогами, 15 человек получили незначительные травмы и находятся под медицинским наблюдением. Остальные пятеро выписаны из медучреждения.

По предварительным данным, авария произошла из-за утечки газа, вызванной незаконным строительством.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Власти ОАЭ выпустили рекомендации по предотвращению возгораний авто на жаре
Вертолет МЧС привлекли к тушению природного пожара в Карагандинской области
SpaceX планирует запустить в Грузии спутниковый интернет Starlink
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Иорданию с региональным визитом
Крупнейшая забастовка железнодорожников прошла в Британии
Забытый в машине ребенок погиб из-за сильной жары в США
Джо Байден намерен приостановить налог на бензин в США
Первые возможные случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее

Лента новостей

Архив