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    17:05, 26 Август 2024 | GMT +6

    Более 20 человек погибли в результате паводков и оползней в Таиланде

    Более 20 человек погибли в результате паводков и оползней в Таиланде
    Фото: Achadtaya Chuenniran / Bankok Post

    Ливни, вызвавшие внезапные паводки и оползни по всему Таиланду, привели к гибели 22 человек. Также 19 человек получили ранения, и пострадало около 30 000 домохозяйств, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В понедельник власти предупредили о дальнейших рисках в некоторых провинциях.

    Среди 13 человек, погибших в результате оползня на южном острове Пхукет, были российская пара и девять мигрантов из Мьянмы. Сильные дожди обрушились на дюжину провинций на прошлой неделе.

    Паводки продолжаются в пяти северных провинциях, включая Чианграй и Сукхотай. Существует также высокий риск подъема воды в районах, прилегающих к реке Чаупхрая, включая столицу Таиланда Бангкок, хотя уровень воды пока остается под контролем.

    Теги:
    Таиланд Мировые новости Оползень Паводки
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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