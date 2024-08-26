Более 20 человек погибли в результате паводков и оползней в Таиланде

Ливни, вызвавшие внезапные паводки и оползни по всему Таиланду, привели к гибели 22 человек. Также 19 человек получили ранения, и пострадало около 30 000 домохозяйств, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В понедельник власти предупредили о дальнейших рисках в некоторых провинциях.

Среди 13 человек, погибших в результате оползня на южном острове Пхукет, были российская пара и девять мигрантов из Мьянмы. Сильные дожди обрушились на дюжину провинций на прошлой неделе.

Паводки продолжаются в пяти северных провинциях, включая Чианграй и Сукхотай. Существует также высокий риск подъема воды в районах, прилегающих к реке Чаупхрая, включая столицу Таиланда Бангкок, хотя уровень воды пока остается под контролем.