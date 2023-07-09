Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане

ХАРТУМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Судана, еще десятки человек ранены.

Reuters отмечает, что в последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре.

4 июля отряд сил быстрого реагирования заявил, что они «контролируют около 90% территории штата Хартум», в который входят как столица страны, так и прилегающие к ней города Омдурман и Бахари.