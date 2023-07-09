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Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июля 2023, 01:26
Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане Фото: Stringer/ Anadolu Agency via Getty Images.

ХАРТУМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Судана, еще десятки человек ранены.

Reuters отмечает, что в последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре.

4 июля отряд сил быстрого реагирования заявил, что они «контролируют около 90% территории штата Хартум», в который входят как столица страны, так и прилегающие к ней города Омдурман и Бахари.

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