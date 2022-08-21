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Более 20 человек погибли при вооруженном нападении на отель в Сомали

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Августа 2022, 09:45
Более 20 человек погибли при вооруженном нападении на отель в Сомали

МОГАДИШО. КАЗИНФОРМ - Более 20 человек погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо. Вооружённые исламисты захватили гостиницу «Хайт» и почти сутки удерживали четырехэтажное здание. В числе убитых военнослужащие, сотрудники государственных учреждений и владелец отеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб». Террористы атаковали гостиницу в пятницу после захода солнца. Сообщается о серии взрывов. Представители группировки заявляли, что исламисты убили большое число силовиков, а в самом здании вели беспорядочных огонь по людям. Первые подразделения полиции, которые прибыли по вызову, попали в засаду.

Район вокруг гостиницы был оцеплен. С утра военные начали обстрел здания и подготовку к штурму. Бой продолжался более 18 часов. Представители сил безопасности заявляли, что удалось спасти большинство гражданских лиц, находившихся внутри, в том числе детей.

Как отмечает «Франс-Пресс», этот теракт стал крупнейшим после переизбрания президента Хасана Шейха Махмуда в мае этого года.


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