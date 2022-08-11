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Более 20 человек лишат родительских прав в Петропавловске
11 Августа 2022 11:30

Более 20 человек лишат родительских прав в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на учете в полиции состоят 75 неблагополучных семей. В этом году стражи порядка выявили 110 фактов, когда родители не исполняли свои обязанности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского департамента полиции сообщили, что 22 административных материала о лишении родительских прав собрали и передадут на рассмотрение в суд.

Одним из последних фактов безответственного отношения к детям стало распитие спиртных напитков 39-летней женщины в присутствии ее 8-летней дочери. Об этом соседи сообщили участковому. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли нерадивую мать к административной ответственности.

«До учебного года осталось меньше месяца. Дети морально и психологически должны готовиться к учебному процессу, к режиму. Конечно, в этом вопросе очень важна обстановка в доме. Ежедневно проводим профилактические беседы о недопущении правонарушений. Особое внимание уделяем неблагополучным семьям», - сообщил старший инспектор отделения ювенальной полиции Петропавловска Константин Петров.


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