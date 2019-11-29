Более 20 человек эвакуировано на заснеженных трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аварийно-спасательные работы проводят на автодорогах области специалисты департамента по ЧС Жамбылской области и трассовых медико-спасательных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 28 ноября в Мойынкумском районе, в пяти километрах от железнодорожной станции Кияхты, на 227 километре автодороги Мерке – Шу – Бурылбайтал застрял пассажирский автобус.

«Автобус «Ванхолл» следовал по маршруту Шымкент - Нур-Султан и встал на трассе из-за повреждения радиатора. Силами трассово-медико-спасательного пункта «Шыганак» из технически неисправного пассажирского автобуса эвакуированы 20 человек, из них трое детей, в придорожное кафе «Айганым». К вечеру, после завершения ремонта своими силами, водитель забрал эвакуированных пассажиров из кафе и направился к месту назначения», - рассказали в пресс-службе ведомства.





Сегодня, 29 ноября, в пять утра в Шуском районе, в 12 километрах от города Шу, на 84 километре автодороги Мерке – Шу - Бурылбайтал силами ОЧС Шуского района из технически неисправной автомашины «Volkswagen» 90-х годов выпуска эвакуированы в город Шу трое пассажиров. Медицинская помощь никому не понадобилась, отметили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.





Напомним, ранее в Кордайском районе Жамбылской области на 240 километре автодороги Алматы - Ташкент из-за технической неисправности сломался автобус, следовавший по маршруту Шымкент – Алматы. В салоне находились 45 человек, в том числе пятеро детей, все граждане Казахстана. Оперативно прибывшие спасатели и полицейские эвакуировали на автовокзал села Кордай 26 пассажиров, которые затем на микроавтобусе убыли в город Алматы. Остальные 19 пассажиров, отказавшись от эвакуации, уехали на попутном автотранспорте.