Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При пожаре в Алмалинском районе спасено 6 человек, более 20-ти эвакуировано, 5 из которых дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 26 на 27 октября на пульт «101» ДЧС Алматы поступил звонок от обеспокоенных жителей о задымлении в подъезде по улице Шагабутдинова. По прибытию первых пожарных расчетов, происходило горение квартиры на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. С первого по пятый этажи образовалось сильное задымление.

«Пожарные в составе звена газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой обнаружена пожилая женщина 1949 г.р, которая не могла самостоятельно покинуть задымленную квартиру. Надев на женщину спасательный колпак, хозяйку квартиры немедленно вынесли на свежий воздух, передав для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. Принятыми оперативными действиями спасено еще 5 пожилых людей из вышележащих квартир, не имеющих возможности самостоятельно покинуть свои квартиры, а так же эвакуировано 23 человека, 5 из которых дети», - сообщили в ДЧС.

Сотрудники полиции Алмалинского района обеспечили правопорядок, недопустив возникновения паники среди жителей дома.

Всего на месте происшествия задействовано 17 человек, 6 единиц техники ДЧС, УП Алмалинского района.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в квартире. Возгорание было ликвидировано за 10 минут, на площади 15 кв.м. Причины пожара устанавливаются.