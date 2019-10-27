+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы

27 Октября 2019 11:43
Поделиться:
Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При пожаре в Алмалинском районе спасено 6 человек, более 20-ти эвакуировано, 5 из которых дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
Огромный черный столб дыма: в Алматы горит высотное здание 40 пожаров с начала отопительного сезона произошло в СКО 15 человек спасли из пожара в Караганде

В ночь с 26 на 27 октября на пульт «101» ДЧС Алматы поступил звонок от обеспокоенных жителей о задымлении в подъезде по улице Шагабутдинова. По прибытию первых пожарных расчетов, происходило горение квартиры на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. С первого по пятый этажи образовалось сильное задымление.

«Пожарные в составе звена газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой обнаружена пожилая женщина 1949 г.р, которая не могла самостоятельно покинуть задымленную квартиру. Надев на женщину спасательный колпак, хозяйку квартиры немедленно вынесли на свежий воздух, передав для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. Принятыми оперативными действиями спасено еще 5 пожилых людей из вышележащих квартир, не имеющих возможности самостоятельно покинуть свои квартиры, а так же эвакуировано 23 человека, 5 из которых дети», - сообщили в ДЧС.

Сотрудники полиции Алмалинского района обеспечили правопорядок, недопустив возникновения паники среди жителей дома.

Всего на месте происшествия задействовано 17 человек, 6 единиц техники ДЧС, УП Алмалинского района.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в квартире. Возгорание было ликвидировано за 10 минут, на площади 15 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив