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Более 2 тысяч рогов сайги изъяли полицейские ЗКО

1 Марта 2023, 19:27
Более 2 тысяч рогов сайги изъяли полицейские ЗКО Фото: пресс-служба ДП ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте дериватов в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом дериватов, ликвидировали сотрудники УБОП ДП ЗКО и ДКНБ РК по ЗКО в ходе совместного проведения ОПМ «Браконьер».

«По подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» доставлены пять человек. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в полиции.


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