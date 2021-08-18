Более 2 тысяч рабочих мест появятся за счет новых больниц в Актобе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился ожиданиями от строительства новых больниц и медцентров в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Реализация запланированных в сфере здравоохранения мероприятий позволит повысить доступность, эффективность и качество медицинских услуг в регионе, уменьшить отток населения за рубеж в поисках медицинской помощи и снизить младенческую и материнскую смертность, увеличить ожидаемую продолжительность жизни в регионе, а также создать более 2 тысяч новых рабочих мест и обеспечить занятость на долгосрочный период», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
К примеру, по его словам, многопрофильная больница будет спроектирована с учетом современных технических решений, полностью оснащена медицинской техникой, информационной системой и станет одним из важнейших центров медицинского туризма в Республике Казахстан, с предоставлением высокотехнологических медицинских услуг путем оказания квалифицированной, специализированной и современной медицинской помощи.
«В целом, все мероприятия, отраженные в комплексном плане социально-экономического развития Актюбинской области на 2021 – 2025 годы поддерживаются Министерством здравоохранения и принесут ощутимей социально-экономический эффект», - заключил министр.
Ранее А. Цой рассказал о планах по строительству многопрофильной больницы в Актобе взамен устаревшей БСМП.
Он также сообщил о планах на строительство Центра детской онкогематологии.
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