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Более 2 тысяч рабочих мест появятся за счет новых больниц в Актобе

18 Августа 2021 15:32
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Более 2 тысяч рабочих мест появятся за счет новых больниц в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился ожиданиями от строительства новых больниц и медцентров в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реализация запланированных в сфере здравоохранения мероприятий позволит повысить доступность, эффективность и качество медицинских услуг в регионе, уменьшить отток населения за рубеж в поисках медицинской помощи и снизить младенческую и материнскую смертность, увеличить ожидаемую продолжительность жизни в регионе, а также создать более 2 тысяч новых рабочих мест и обеспечить занятость на долгосрочный период», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

К примеру, по его словам, многопрофильная больница будет спроектирована с учетом современных технических решений, полностью оснащена медицинской техникой, информационной системой и станет одним из важнейших центров медицинского туризма в Республике Казахстан, с предоставлением высокотехнологических медицинских услуг путем оказания квалифицированной, специализированной и современной медицинской помощи.

«В целом, все мероприятия, отраженные в комплексном плане социально-экономического развития Актюбинской области на 2021 – 2025 годы поддерживаются Министерством здравоохранения и принесут ощутимей социально-экономический эффект», - заключил министр.

Ранее А. Цой рассказал о планах по строительству многопрофильной больницы в Актобе взамен устаревшей БСМП.

Он также сообщил о планах на строительство Центра детской онкогематологии.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Занятость  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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