Более 2 тысяч нормативных документов за пять лет не пропустили общественные советы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал о деятельности общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, институт общественных советов был введен в 2015 году в рамках 5 институциональных реформ. Как показывает опыт этого времени, они, как связующее общество и власть звено, сумели оправдать свою эффективность, свою необходимость в жизни общества в целом. Например, за эти пять лет через руки членов общественных советов прошло более 20 тыс. нормативных документов, из которых каждый десятый, или более 2 тыс. документов, не прошел через советы и был впоследствии возвращен для доработки. То есть, можно сказать, что недостатки этих некачественных документов, которые напрямую влияют на жизнь граждан, выявлены своевременно», - сказал Болат Тлепов на брифинге в СЦК.

Он также напомнил, что сейчас руководители госорганов начали отчитываться перед общественными советами.

«Еще один пример - ежегодно 1,5 тысячи госслужащих отчитываются перед общественными советами. Это возможность получить ответы на возникшие вопросы. За эти пять лет в рамках общественного мониторинга качества государственных услуг проведено более тысячи исследований, а в результате открытых обсуждений наиболее актуальных для всех вопросов было поднято более 2 тысяч вопросов. И все это - результат большого труда наших активных граждан, которые, не закрывая глаза на общую проблему, всегда могут донести предложение с трибуны, и это победа гражданского общества в целом. Поэтому по инициативе Президента были внесены соответствующие изменения и дополнения в закон «Об общественных советах», который вступил в силу с начала этого года», - заключил представитель МИОР.