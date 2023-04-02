Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 2 тысяч казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Апреля 2023, 07:28
Более 2 тысяч казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого потока по выделению государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект) уже выдано 2 169 грантов. Всего в рамках первого потока будет выдано 2 577 грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

Всего было принято 24,2 тысячи заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 14,9 тысячи, от лиц с инвалидностью – 3,9 тысячи, от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 2,8 тысячи, от получателей адресной социальной помощи – 1,4 тысячи заявлений. Также подали заявления 898 лиц потерявших кормильца, 69 оралманов и 234 переселенца.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов Туркестанской области (5,2 тысячи) и города Шымкент (3,1 тысячи), наименьшее количество из области Улытау (155) и Костанайской области (272).

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.


Бизнес   Минтруда РК   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной