Более 2 тысяч казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого потока по выделению государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект) уже выдано 2 169 грантов. Всего в рамках первого потока будет выдано 2 577 грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

Всего было принято 24,2 тысячи заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 14,9 тысячи, от лиц с инвалидностью – 3,9 тысячи, от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 2,8 тысячи, от получателей адресной социальной помощи – 1,4 тысячи заявлений. Также подали заявления 898 лиц потерявших кормильца, 69 оралманов и 234 переселенца.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов Туркестанской области (5,2 тысячи) и города Шымкент (3,1 тысячи), наименьшее количество из области Улытау (155) и Костанайской области (272).

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.