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Более 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Алматинском районе Астаны

22 Ноября 2022, 15:26
Более 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Алматинском районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель начальника управления полиции района Алматы Марат Умирбаев поделился планами по усилению видеонаблюдения в районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение раскрываемости преступлений по всем линиям. Совместно с акиматом района «Алматы» в рамках плана межведомственной комиссии разработаны несколько проектов по освещению мест наиболее подверженных преступлениям. По установлению дополнительно камер видеонаблюдения акиматом заложено 500 000 млн тенге. В этом году планируется установить 2400 камер видеонаблюдения», - сообщил Марат Умирбаев.

По его словам, совместно с представителями акимата и сотрудниками «Коркем-телеком» проведены обследования наиболее криминогенных мест и слепых зон по району. Планируется увеличить количество охраняемых автостоянок.

«Во-вторых, планируется принятие мер по повышению эффективности профилактической работы на административных участках (разработан ряд программ «Активный житель», «Квадратный метр», «Юго-Восток», где пересмотрены подходы к работе комплексных сил полиции по принципу зонального метода, а так же будет продолжена работа по тесному взаимодействию с КСК и ОСИ), тесный взаимообмен и предупреждение жителей через WhatsApp, Telegram. На сегодняшний день сотрудники УП района «Алматы» состоят в 662 чатах жильцов, а так же во всех родительских чатах. Всего информационным полем в мессенджерах охвачено 114 326 жителей района. Согласно изучению криминогенной обстановки, планируется в экспериментальном режиме перевести личный состав ОМПС и ОКП на двухсменный режим работы», - добавил спикер.


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