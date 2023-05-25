Более 2 тысяч детей смогут воспользоваться программой субсидирования авиабилетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Список турпоходов для детей будет расширен в Казахстане. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие детско-юношеского туризма и поддержка проектов, касающихся путешествия детей, является основным приоритетом государственной политики. Учитывая высокий спрос и актуальность среди учащихся планируется трансформация проекта «Живые уроки» по посещению историко-культурных и туристских объектов. Во всех регионах страны будет расширена линейка турпродуктов, направленных на детскую аудиторию», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

Он также напомнил о реализации программы субсидирования детского авиабилета.

«С учетом приближающихся летних отпусков, в целях сокращения расходов (до 30%) наших граждан на отдых и популяризации внутреннего туризма, а также для стимулирования благоприятного семейного отдыха с детьми, Министерством внутри страны с прошлого года реализуется программа субсидирования детского авиабилета в составе турпакета (механизм «Кидс Гоу Фри»)», - отметил А. Оралов.

«По итогам первого года реализации данной программы бесплатно слетали 1500 детей в составе турпакета. В этом году мы продолжим реализацию данной программы, ожидается, что охват составит более 2 тысяч детей», - добавил глава Минпросвещения.