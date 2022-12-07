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Более 2 тысяч дефектов выявили на дорогах полицейские СКО

7 Декабря 2022, 23:16
Более 2 тысяч дефектов выявили на дорогах полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские провели 1661 обследование дорог протяженностью более 9,5 тысячи километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники отдела дорожной и технической инспекции выявили более двух тысяч недостатков. Большая часть дефектов связана с состоянием дорожного полотна. Заинтересованным организациям полицейские выдали 999 предписаний, акиматам направили 294 информации по развитию дорожной инфраструктуры.

«По результатам этой работы проведен ремонт, работы по устройству искусственных неровностей, нанесению разметки, обслуживанию технических средств регулирования. Установили и обновили 1120 знаков на республиканских трассах, 177 — на дорогах областного значения, 328 — на улицах Петропавловска. В городе отремонтировали 98 смотровых колодцев подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части магистральных улиц», - проинформировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

На автодороге республиканского значения вблизи Петропавловска и на объездной дороге города на опасных пешеходных переходах появились светофоры. Идет реконструкция участка по улице Жумабаева, на котором установят четыре светофора.


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