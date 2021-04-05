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    15:47, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 2 тысяч дефектов при обследовании автодорог выявили в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч дефектов при обследовании автомобильных дорог выявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления административной полиции ДП Жамбылской области на постоянной основе проводятся проверки по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорог в зимний период.

    В настоящее время дорожное покрытие из-за неблагоприятных погодных условий после зимнего периода в неудовлетворительном состоянии. Об этом свидетельствуют проведенные сотрудниками административной полиции обследования автомобильных дорог и многочисленные публикации жителей в социальных сетях.

    «За три месяца текущего года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 493 обследования автомобильных дорог области, при этом осмотром охвачено 3088 километров. В ходе проверки выявлено 2117 дефектов, по результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 493 предписания. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог в районные и областные исполнительные органы направлено 104 информации», – отметил начальник УАП ДП Жамбылской области Мамбет Смаилов.

    С 1 апреля сотрудниками административной полиции ДП области совместно с владельцами дорог и представителями акимата проводятся комплексные весенние обследования состояния дороги, по результатам которых будут направлены информация и предписания в местные исполнительные органы.



    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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