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Более 2 тысяч человек лечатся от коронавируса в Казахстане

17 Января 2023, 08:16
Более 2 тысяч человек лечатся от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 53 человека заболели коронавирусом, 7 - пневмонией с признаками коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 17 января лечение от КВИ продолжает получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находятся 193 пациента, на амбулаторном лечении - 1 858 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.


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