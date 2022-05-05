5 Мая 2022 12:09

Более 2 тыс. раз казахстанцы сообщили о без вести пропавших во время январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время чрезвычайного положения в январе текущего года в единый контакт-центр 1414 поступило более 212 тыс. обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время январских событий этого года через прямую линию 1414 гражданам предоставлялась информация о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок. Всего за период действия чрезвычайного положения через единый контакт-центр поступило более 212 тыс. обращений. Из них более 2350 – это обращения по поиску без вести пропавших и 777 – по пострадавшим и угрозе жизни», - сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Всего, по его данным, за первый квартал через 1414 было оказано более 4 млн консультаций. Среднее время ожидания звонка сократилось с 304 секунд до 16 секунд. Качество оценки оказания услуг повысилось с 3,14 баллов до 4,81 балла.

«Необходимо отметить, что количество звонков на 1414 падает. Что это означает? Если по госуслугам очень много проблем, то количество звонков на 1414 резко возрастает. В прошлом году были периоды, когда звонили до 120 тыс. человек в день. Сегодня мы видим, что по итогам апреля среднее количество звонков в день – это 35 тыс. Это показатель того, что в целом ситуация по госуслугам улучшается», - пояснил спикер.

Генеральной прокуратурой по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых лиц. Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

Как сообщалось ранее, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись. После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись. Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы. 4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11-ти. Численность участников резко возросла до 37 тыс. человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.