Более 2 тыс. преступлений раскрыли полицейские за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за прошедшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3404 преступления, 2039 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, 40 грабежей, 465 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Как сообщалось ранее, с 15 по 21 августа совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты по горячим следам 12 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества.







