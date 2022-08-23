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    11:24, 23 Август 2022 | GMT +6

    Более 2 тыс. преступлений раскрыли полицейские за неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за прошедшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3404 преступления, 2039 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, 40 грабежей, 465 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Как сообщалось ранее, с 15 по 21 августа совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты по горячим следам 12 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества.




    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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