Более 2 тыс. павлодарцев получили безвозмездные гранты на реализацию бизнес-идей

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2019 году на открытие собственного бизнеса в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» выделено свыше 1 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

По данным регионального управления координации занятости и социальных программ, безвозмездные гранты могут получить малообеспеченные, многодетные семьи, трудоспособные инвалиды, а также лица из числа молодежи, прошедшие обучение основам предпринимательства.

«Я не знал, что в рамках программы «Еңбек» можно получить безвозмездный грант, - говорит индивидуальный предприниматель Канат Кабжамитов. – Прежде чем получить грант, я прошел обучение основам предпринимательства, после этого мне выдали грант в размере 240 500 тенге, на что я заказал в Алматинской области четыре 15-литровые деревянные бочки для сбивания кумыса. Позже, взяв кредит по программе «Дорожная карта занятости-2020», приобрел четырех взрослых кобыл и четырех жеребят. Кобылы доятся вручную и в среднем за сутки мы можем получить до 25 литров свежего кобыльего молока».

Как отметил Канат Кабжамитов, их продукт уже попробовали не только павлодарцы, но и жители столицы, высоко оценившие качество кумыса. На проводимой в прошлом году сельхозярмарке они продали больше 300 литров кумыса. В ближайшее время молодой предприниматель планирует выпускать свою продукцию под собственным логотипом и реализовывать их в местные магазины.

«Жители, желающие открыть собственный бизнес, могут получить безвозмездный грант как до 100, так и до 200 МРП, - говорит руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ Арман Заитов. – Для его получения потенциальному предпринимателю достаточно лишь пройти обучение и защитить свой проект перед конкурсной комиссией. Из общего числа предоставленных в 2019 году грантов 1188 человек приобрели технологическое оборудование, 1170 купили скот, птицу и животных, а остальные закупили фотоаппараты, швейные машинки, доильные аппараты и другие. Обладатели грантов у нас в основном молодежь до 29 лет, их всего 1202 человека, на втором месте безработные и самозанятые - их около 700».

В прошлом году из всех получателей грантов 2120 человек прошли обучение основам предпринимательства по проектам «Бастау Бизнес» и «Жас кәсіпкер», еще 380 человек прошли краткосрочные курсы профессионального обучения в рамках первого направления Программы.





«В этом году на предоставление 878 государственных грантов выделено около 300 миллионов тенге, - говорит Арман Заитов. – Их мы уже распределили по городам и районам. Каждый район на 60 участников получил по 20 миллионов, а города Павлодар, Экибастуз и Аксу - свыше 30 миллионов тенге».

Отметим, что из общего числа участников более 900 человек уже подтвердили целевое назначение грантовых средств. Некоторые из них планируют поставлять свою именную продукцию на прилавки местных супермаркетов.