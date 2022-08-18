18 Августа 2022 23:37

Более 2 тыс. нарушений правил пожарной безопасности выявлено в школах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области в преддверии нового учебного года рекомендует акцентировать внимание руководителей объектов образования на требования пожарной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории области функционирует 653 объекта образования.

«Территориальными подразделениями ДЧС ВКО в соответствии с критериями оценки степени риска с февраля по май проводились проверки на предмет соблюдения требований правил пожарной безопасности. Обследовали 420 объектов образования в особом порядке, по результатам 99 % (417 объектов) эксплуатировались с нарушениями требований пожарной безопасности, выявлено более 2000 тысяч нарушений. К административной ответственности привлечено 392 должностных и юридических лиц, из них - 320 в виде предупреждения и 82 штрафа на общую сумму 3 млн 607 тыс. 560 тенге, первым руководителям внесены предписания об их устранении», - сообщил и.о. начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Инспекторами ДЧС ВКО в рамках профилактики проведено 179 инструктажей с охватом более 4,5 тыс. сотрудников школ и детских садов, 98 совместных учений с отработкой эвакуации педагогов и детей. Организовано 62 интерактивных урока с охватом 10 415 учащихся.

Н. Омиржанов акцентировал внимание на том, что к первому сентября руководителям объектов образования необходимо предусмотреть определенные требования, чтобы обеспечить безопасность учеников.

«Первое – это содержать системы дымоудаления, автоматические установки обнаружения и тушения пожаров, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправном состоянии. Далее, пути эвакуации не загромождать различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. Не забивать двери, эвакуационные выходы. Иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения. Обучать персонал действиям на случай возникновения пожара. А также естественные и искусственные источники противопожарного водоснабжения, подъезды к ним содержать в надлежащем состоянии», - отметил спикер.