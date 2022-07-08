8 Июля 2022 08:27

Более 2 тыс. казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 8 июля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 тыс. 001 человек (1 946 КВИ+ и 55 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 740 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 15 пациентов.