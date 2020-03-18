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Более 2 тыс. граждан находятся на карантине в Узбекистане

18 Марта 2020 02:45
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Более 2 тыс. граждан находятся на карантине в Узбекистане

ТАШКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Узбекистана озвучил количество людей, находящихся на карантине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе прямого эфира на республиканском телеканале главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов сообщил, что до сегодняшний дня около 8 000 человек находились на карантине. Из них 5 700 уже выписаны. В данный момент на карантине остаются 2 100 человек.

Напомним, что на текущий момент в Узбекистане количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 11 человек.




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Ключевые слова: Узбекистан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Мирас Куандыков

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