Более 2 тыс. граждан находятся на карантине в Узбекистане

ТАШКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Узбекистана озвучил количество людей, находящихся на карантине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на республиканском телеканале главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов сообщил, что до сегодняшний дня около 8 000 человек находились на карантине. Из них 5 700 уже выписаны. В данный момент на карантине остаются 2 100 человек.

Напомним, что на текущий момент в Узбекистане количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 11 человек.







