3 Августа 2022 08:23

Более 2 тыс. человек умерли из-за экстремальной жары в Испании в июле

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По подсчетам Института здоровья Карлоса III, вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха в стране умерли 2 176 человек. Согласно официальным данным, это самый высокий показатель смертности в этом летнем месяце с 2015 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Представитель Общества семейных врачей и врачей общей практики Испании Лоренцо Арментерос говорит, что чаще всего люди умирают из-за теплового стресса.

«Причина большинства смертей - тепловой стресс. Он может оказывать негативное влияние сразу на несколько органов, вызывая полиорганную недостаточность и в итоге - смерть», - сообщил Лоренцо Арментерос.

За неделю, с 11 по 17 июля, Испания стала страной с самой высокой смертностью в Европе в целом. Исследователи в качестве причин называют жару, последствия пандемии коронавируса и преклонный возраст скончавшихся. Большинство умерших было старше 85 лет.

Предупреждение об опасности в связи с аномально жаркой погодой объявлено в большинстве регионов страны. В этом году Испания уже пережила две волны жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия в течение нескольких дней подряд.









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