10 Июля 2022 11:09

Более 2 тыс. 500 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 10 июля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 тыс. 510 человек (2 449 КВИ+ и 61 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне – 2 тыс. 219 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.